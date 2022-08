Le directeur artistique de Halo débarque chez Tencent

C’est une grosse perte pour 343 Industries et les Microsoft Studio en général : Nicolas Bouvier, le directeur artistique de Halo (qui a aussi travaillé sur Cold Fear, Prince of Persia : L’Âme du guerrier, Rage, etc.) avait annoncé son départ de 343 Industries à la mi-juillet, et l’on sait désormais chez qui le créatif ira poser ses valises. Nicolas Bouvier rejoint donc le géant chinois Tencent en tant que directeur artistique de Tencent Games : Team Kaiju et TiMi G1 Studio. Team Kaiju étant basé à Los Angeles et à Seattle, Bouvier n’aura pas à déménager trop loin pour occuper son nouveau poste.

Nicolas Bouvier retrouvera d’ailleurs à la Team Kaiju un ancien collègue de travail, Scott Warner, qui dirige actuellement un projet de FPS multijoueur chez Tencent. Ce dernier était concepteur en chef sur Halo 4 ! Tencent a d’ailleurs confirmé sur LinkedIn que Nicolas Bouvier sera bien le nouveau directeur artistique de ce fameux FPS multijoueurs. Le rôle de Bouvier chez TiMi G1 Studio reste en revanche encore assez flou…