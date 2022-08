Le DoJ prépare une plainte antitrust contre Google et son service publicitaire en ligne

Si l’on en croit Bloomberg, le département de la justice américain prépare une second plainte antitrust majeure contre Google et son service publicitaire en ligne. La plainte, qui devrait être officialisée le mois prochain et serait déposée devant une cour fédérale de New-York ou de Washington, serait le résultat « d’années de travail » et d’une importante récolte récolte de témoignages d’éditeurs.

Cette nouvelle procédure pourrait être la continuation de la plainte que le DoJ avait lancé en 2020, une plainte antitrust qui accusait déjà Google de « maintenir illégalement des monopoles sur les marchés des services de recherche générale, de la publicité de recherche et de la publicité textuelle de recherche générale aux États-Unis. » On notera que la division antitrust du DoJ est dirigée par un certain Jonathan Kanter, qui avait notamment déclaré que Google était notoirement connu pour ses pratiques anticompétitives.