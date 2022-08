Twitter annonce être de retour après une panne

Twitter a connu quelques problèmes ce soir, au point que le réseau social a été en panne. Fort heureusement, l’origine du problème a été découverte et la plateforme est de nouveau fonctionnelle.

Dans un premier tweet, Twitter a indiqué qu’il pouvait ne pas se charger normalement chez certaines personnes. « Nous travaillons sur un correctif pour que vous puissiez retrouver vos timelines dès que possible », pouvait-on lire.

Twitter may not be loading for some of you –– we're working on a fix to get you back to your timelines ASAP.

Un peu plus tard, tout est revenu à la normale. « Nous l’avons réparé ! Nous avons effectué un changement de système interne qui ne s’est pas déroulé comme prévu et nous l’avons annulé. Twitter devrait maintenant se charger comme prévu. Nous sommes désolés pour ce problème ! », indique le réseau social dans un tweet.

We fixed it! We made an internal systems change that didn't go as planned and have rolled it back. Twitter should now be loading as expected. Sorry about that!

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022