Google de retour après une panne causée par une mise à jour

Google a connu aujourd’hui une panne, avec la recherche et Maps qui ont été indisponibles. Il n’était plus possible de faire une recherche ou bien d’utiliser le service de cartographie, que ce soit pour localiser un lieu, profiter du GPS et plus encore.

Voici ce que Google a déclaré au sujet de sa panne :

Nous sommes au courant d’un problème de mise à jour de logiciel qui a eu lieu et a brièvement affecté la disponibilité de la recherche Google et de Maps, et nous présentons nos excuses pour le désagrément. Nous avons travaillé rapidement pour résoudre le problème et nos services sont de nouveau en ligne.

User reports indicate Google is having problems since 9:12 PM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown — Downdetector (@downdetector) August 9, 2022

Les personnes touchées par le problème voyaient parfois apparaître une erreur interne 500 ou une erreur 502 lorsqu’elles tentaient d’effectuer une recherche. Même la page d’accueil de Google semblait prendre plus de temps à charger. Les autres services Google, tels que Gmail, le Play Store et YouTube, n’ont pas été touchés.

« L’avantage » est que la panne a eu lieu dans la nuit. Les Européens y ont donc échappé, sauf pour ceux qui étaient toujours debout. Leur plan de secours était d’utiliser temporairement un autre moteur de recherche, comme Bing ou DuckDuckGo.