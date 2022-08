Free propose maintenant la migration vers la Freebox Delta avec Wi-Fi 6E

Free annonce qu’il est désormais possible de migrer vers la Freebox Delta qui supporte le Wi-Fi 6E. Cette box a vu le jour le 7 juillet dernier, mais elle était jusque-là réservée aux nouveaux clients.

À partir d’aujourd’hui, les abonnés Freebox Pop peuvent se rendre sur l’espace client de Free et migrer vers la Freebox Delta supportant le Wi-Fi 6E. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge « J’en profite » qui s’affiche sur le tableau de bord, à savoir le premier onglet de l’espace client.

Est-ce payant ? Oui ou non, tout dépend du temps de l’abonnement. Si vous êtes un abonné Freebox depuis plus de cinq ans, la migration est offerte. Si c’est moins de cinq ans, alors le prix est de 49 euros.

La demande semble en tout cas au rendez-vous, des utilisateurs sont dans l’impossibilité de passer sur la nouvelle box. Le site du fournisseur d’accès indique qu’en « raison du succès de la Freebox Delta, le changement pour cette offre est temporairement indisponible ». À noter par ailleurs que les abonnés Freebox Delta n’ont pour l’instant pas la possibilité de faire la migration, contrairement à ceux avec la Freebox Pop.

La Freebox Delta coûte 39,99€/mois pendant la première année, puis 49,99€/mois. Pour ce prix, Free propose 8 Gb/s de débit descendant et 700 Mb/s de débit montant, le Wi-Fi 6E, Netflix et Amazon Prime offert, les appels illimités et plusieurs chaînes de télévision.