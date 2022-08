Nvidia s’attend à une baisse des ventes de son activité jeux vidéo

Nvidia a déclaré anticiper une baisse de 19% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, en raison de la dégradation des ventes de son activité jeux vidéo.

Les inquiétudes concernant l’inflation se propagent dans l’économie américaine et incitent les consommateurs à réévaluer les achats de certains produits tels que les ordinateurs portables et les consoles.

Dans son segment dédié aux jeux vidéo, Nvidia a fait état d’un chiffre d’affaires préliminaire de 2,04 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse de 44% par rapport aux trois premiers mois de l’année. En prenant le chiffre d’affaires total de l’entreprise, la prévision est de 6,7 milliards de dollars, bien en dessous de ses prévisions initiales de 8,1 milliards de dollars.

Le fabricant de puces a déclaré que le manque à gagner reflète principalement des revenus de jeux plus faibles que prévu, qui sont en baisse de 44% par rapport au trimestre précédente et de 33% par rapport à la même période un an plus tôt. Nvidia a déclaré que le rapport est « principalement attribuable à une baisse des ventes de produits de jeux reflétant une réduction des ventes des partenaires de distribution probablement due à des vents contraires macroéconomiques ».

« Nous avons ralenti la croissance des dépenses d’exploitation, en équilibrant les investissements pour la croissance à long terme tout en gérant la rentabilité à court terme », a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia. « Nous prévoyons de poursuivre les rachats d’actions car nous prévoyons une forte génération de liquidités et une croissance future ».