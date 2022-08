Les Anneaux du Pouvoir : Amazon n’a pas consulté Peter Jackson pour la série Le Seigneur des Anneaux

Le 2 septembre marque le début de Les Anneaux du Pouvoir, la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video, mais Peter Jackson n’a pas été de la partie. En effet, le réalisateur des trois films confie qu’Amazon ne l’a pas consulté pour éventuellement de l’aide ou autre chose.

Amazon a ghosté Peter Jackson

« Ils m’ont demandé si je voulais participer — [la scénariste et productrice Fran Walsh] et moi – et j’ai répondu : ‘c’est une question à laquelle il est impossible de répondre sans avoir vu le scénario’ », a déclaré Peter Jackson dans le podcast Awards Chatter du Hollywood Reporter. « Ils ont donc dit : ‘dès que nous aurons les deux premiers scripts, nous vous les enverrons’. Et les scripts ne sont jamais arrivés. C’est la dernière chose que j’ai entendue, ce qui est très bien. Je ne me plains pas du tout ».

Peter Jackson n’a donc jamais reçu les scénarios et n’a donc pas été consulté pour Les Anneaux du Pouvoir, mais il indique n’avoir aucune rancune envers Amazon. Il est même impatient de regarder la série. « Je vais la regarder », dit-il. « Je ne suis pas le genre de type qui souhaite du mal. La réalisation de films est suffisamment difficile. Si quelqu’un fait un bon film ou une bonne série, il faut le célébrer. La seule chose que j’attends avec impatience, c’est de le voir en tant que spectateur parfaitement neutre ». Il ajoute qu’Amazon « mise tout sur Tolkien », compte tenu de l’énorme budget d’un demi-milliard de dollars alloué à la première saison de la série.

Amazon donne des détails

Amazon a tenu à répondre suite aux propose de Peter Jackson. « En obtenant les droits pour notre série, nous avons été obligés de garder la série distincte et séparée des films. Nous avons le plus grand respect pour Peter Jackson et les films du Seigneur des Anneaux et nous sommes ravis qu’il ait hâte de voir Les Anneaux du Pouvoir ». Il y a donc des raisons légales pour bien distinguer les films (qui sont détenus par Warner Bros) et la série.

Aussi, The Hollywood Reporter rapporte que la succession de J.R.R. Tolkien était opposée à la présence de Peter Jackson à bord. Cela ne devrait pas être surprenant, puisque la succession n’a pas été impliquée dans ses films et que Christopher Tolkien a déjà critiqué la trilogie dans la presse comme « éviscérant » les livres de son père, affirmant qu’ils ont transformé ses romans en films d’action pour les jeunes qui manquent de « beauté et de sérieux ». Malgré tout, la succession est impliquée dans la série : Amazon lui a versé la somme de 250 millions de dollars pour les droits de réaliser la série.