En fragilité financière, Astra arrête les lancements de son petit lanceur Rocket 3

La situation devient tendue pour Astra, la startup spatiale américaine qui s’était fixée comme objectif de devenir un concurrent de SpaceX (et consorts) sur le marché de la mise en orbite de petits satellites. Les lanceurs légers d’Astra, pensés pour un modèle économique rapidement rentable, se sont en fait avérés être de véritables gouffres financiers : après 5 échecs sur 7 lancements et des pertes de 48 millions de dollars sur le second trimestre 2022, il ne reste plus à Astra que 200 millions de dollars dans les caisses, sans compter que les investisseurs hésiteraient désormais à remettre la main à la poche.

En conséquence, Astra vient d’annoncer qu’elle ne lancera pas de nouvelles fusées Rocket 3 en 2022, les efforts étant désormais concentrés sur la prochaine génération de lanceur Rocket 4, un lanceurs lourd et donc capable de transporter des charges plus importantes. La mise en chantier de ce lanceur sera longue puisqu’Astra ne prévoit pas d’exploitation commerciale avant 2024. Dans l’attente, le chiffre d’affaires d’Astra pour l’an prochain sera assuré par la vente de petits moteurs de propulsion fabriqués par la Apollo Fusion, une startup rachetée l’an dernier par Astra.