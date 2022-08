Steam ajoute le support des Joy-Con de la Switch en bêta

Vavle propose une nouvelle version bêta de Steam qui permet de jouer officiellement avec les Joy-Con de la Nintendo Switch. On retrouve également un support amélioré pour les manettes classiques (NES, SNES, Nintendo 64 et SEGA Mega Drive).

Valve indique que la nouvelle bêta de Steam propose le support des Joy-Con « à la fois individuellement comme mini-gamepad et combinés en paires ».

Les Joy-Cons n’ont pas la plus grande fonctionnalité des manettes de jeu disponibles, mais ils sont petits et légers, ce qui les rend parfaits pour les joueurs nomades qui utilisent peut-être un ordinateur portable. Ils pourraient également être associés un jour au Steam Deck, ce qui ferait de la console portable de Valve un concurrent encore plus sérieux pour la Switch. Le seul inconvénient des contrôles de la Switch est son problème permanent de dérive du stick (Joy-Con Drift).

Reste à savoir maintenant que Valve propose la mise à jour en version stable pour l’ensemble des joueurs. Le groupe ne dit rien pour l’instant. Si vous ne voulez pas attendre et souhaitez tester la bêta :