Windows 11 améliore le support des jeux Android

Microsoft propose déjà le support des applications Android au niveau de Windows 11, et ce depuis le début de l’année. Des améliorations sont annoncées cette semaine et cela va notamment être intéressant du côté des jeux.

Microsoft annonce que la version 2206.40000.15.0 du sous-système Windows pour Android est en cours de déploiement pour les membres Windows Insider. Cette mise à jour apporte quelques ajouts bienvenus en matière de saisie pour les applications Android sur PC. Plus précisément, il y a une compatibilité pour les jeux avec joysticks (mappés en ZQSD), les jeux prennent maintenant en charge les manettes de jeu et la visée et le glissement dans les jeux peuvent être contrôlés avec les touches fléchées. Ces ajouts sont tous bienvenus, en particulier les deux premiers. La mise à jour apporte également plusieurs autres ajouts et ajustements liés à Android, tels que des améliorations du défilement/réseau/graphisme et de nouvelles mises à jour de sécurité.

C’est d’abord disponible pour les membres Windows Insider. Microsoft ne précise pas encore quand tout le monde pourra en profiter. Il est en tout cas bon de rappeler que le support des applications Android sur Windows 11 reste pour l’instant réservé aux États-Unis. Mais pas de panique : Microsoft a déjà annoncé que la France pourra en profiter d’ici la fin de l’année, tout comme l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.