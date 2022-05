Windows 11 : le support des applications Android va arriver en France

Le support des applications Android depuis Windows 11 va débarquer dans cinq nouveaux pays, dont en France, avant la fin de l’année. Microsoft a fait l’annonce lors de sa conférence BUILD.

La France va avoir les applications Android sur Windows 11

Actuellement, le support est (officiellement) uniquement disponible aux États-Unis. D’ici quelques mois, l’Amazon Appstore arrivera sur Windows 11 et il sera possible d’installer les applications Android en France, en Allemagne, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. Il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité.

Bien que les applications Android ne soient officiellement disponibles qu’aux États-Unis, il est relativement facile d’installer le sous-système Windows pour Android si vous vous trouvez dans un autre pays. Si vous modifiez vos paramètres régionaux dans Windows, vous pouvez facilement l’obtenir sur le Microsoft Store. Le plus grand défi consiste à faire fonctionner l’Amazon Appstore lui-même en dehors des États-Unis, car il ne fonctionne qu’avec les comptes Amazon basés aux États-Unis. Mais il est possible de sideloader relativement facilement des applications afin de contourner l’Amazon Appstore.

Il faut donc encore patienter encore quelques mois. Comme dit précédemment, Microsoft ne donne pas une date précise pour la disponibilité, si ce n’est que ce sera avant la fin de 2022.