Microsoft lance Outlook Lite, une version allégée sur Android

Microsoft propose Outlook Lite, une nouvelle application pour les appareils Android. Comme le nom l’indique, il s’agit d’une version allégée de l’application originale qui permet de consulter ses e-mails.

Outlook Lite pèse seulement 5 Mo et Microsoft assure que l’application utilise très peu de stockage sur les smartphones. Le groupe affirme également que l’application est rapide et fonctionne sur tous les smartphones Android qui ont au moins 1 Go de RAM. Autant dire que cela devrait concerner la quasi-totalité des modèles. Aussi, la consommation d’énergie est légère, ce qui devrait faire du bien à l’autonomie. Dernier point, il est possible de l’utiliser avec tous les réseaux mobiles. Microsoft évoque notamment l’usage en 2G ou en 3G.

À l’instar des autres applications allégées qui existent, Outlook Lite vise surtout les smartphones d’entrée de gamme qui ne sont pas puissants. Au départ, l’application est disponible dans 14 pays : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Inde, Mexique, Pérou, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Venezuela. Le groupe dit qu’il envisagera l’ajout d’autres pays à l’avenir.

Meta a été l’une des premières grandes entreprises tech à créer une version allégée de son application originale Facebook pour Android. Facebook Lite est apparue en 2015 sous la forme d’une application de 1 Mo seulement, destinée directement aux pays en développement. Google a suivi avec sa gamme d’applications Android légères Go, dont Gmail Go en 2018.

Microsoft annonce le lancement d’Outlook Lite pour rendre son application d’e-mails « plus accessible aux utilisateurs d’appareils mobiles légers du monde entier ».