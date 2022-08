Activision Blizzard : le chiffre d’affaires et les profits s’effondrent sur le Q2

Les géants du secteur jeu vidéo ont tous affiché des résultats en baisse sur le Q2 (PlayStation, Xbox, Ubisoft, etc.), et Activision Blizzard est l’un des moins méritants sur la période. Le studio américain vient en effet de publier ses résultats pour le second trimestre 2022, et le retour sur terre est brutal avec un chiffre d’affaires en chute libre de 46% et des bénéfices qui s’effondrent de 65% par rapport au Q2 2021. L’absence de grosses sorties sur la période, de nouveaux effectifs ainsi que le rachat du le studio Proletariat peuvent servir d’explication… partielle. Le fait est surtout que Call of Duty : Vanguard n’est pas un raz de marée et que le nombre d’utilisateurs actifs a lourdement chuté à 94 millions, contre 127 millions l’an dernier à la même période. Ouch !

Le succès insolent de Diablo Immortal a un peu limité la casse et a même permis à Blizzard de regagner des utilisateurs actifs (ce qui n’est pas le cas d’Activision…). En rajoutant le géant mobile King dans la balance, le nombre total d’utilisateurs actif est de 361 millions au sortir du Q2, contre 408 millions l’an dernier. Gageons que les sorties plus ou moins prochaines de Call of Duty : Modern Warfare 2, d’Overwatch 2 et surtout de Diablo 4 (entre autres) viendront embellir ces chiffres.

Dans le détail Activision Blizzard a réalisé un CA d’1,6 milliards d’euros sur la période (contre 2,2 milliards sur le Q2 2021), et des bénéfices nets de 272,9 millions d’euros (contre 853,9 millions en 2021). Et bien entendu, le rachat par Microsoft est toujours en cours…