Microsoft frôle les 200 milliards de chiffre d’affaires sur l’année

Microsoft a clôturé son année fiscale de fort belle manière dans le contexte économique actuel. La firme de Redmond a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 51,9 milliards de dollars sur son Q4, soit une croissance de 12% sur un an. Le bénéfice net progresse lui aussi (+2%) et permet à Microsoft d’engranger 16,7 milliards de dollars sur la période. Petit bémol, les ventes de licences Windows aux OEM ont baissé de 2% sur le Q4 fiscal.

Pour le reste, tous les voyants sont au vert : les ventes de Surface ont progressé de 10%, la division Xbox réalise un nouveau record annuel de chiffre d’affaires (on en parle ici), la branche Productivity and Business engrange 16,6 milliards de dollars de CA, et comme prévu l’activité Cloud (service Azure) continue d’exploser avec une croissance à deux chiffres (+20%) et des revenus de 20,9 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de son année fiscale, Microsoft frôle la barre des 200 milliards de dollars de CA (198,3 milliards) et aligne un bénéfice net de 72,7 milliards de dollars. Tout va bien donc.