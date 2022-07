Xbox a réalisé un chiffre d’affaires record de 16 milliards d’euros sur son année fiscale

Microsoft a de quoi sourire : sur son année fiscale écoulée, la division Xbox a en effet de nouveau fait exploser les gros chiffres, avec un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros sur la période, contre 15,2 milliards un an auparavant. Ce CA impressionnant masque un peu les résultats un poil décevants du dernier trimestre puisque la branche jeu vidéo a vu son chiffre d’affaires baisser de 7% sur la période, à 3,4 milliards d’euros (ce qui reste tout de même le second meilleur quatrième fiscal de Xbox).

Les revenus liés aux ventes de jeux ont diminué de 6% sur le Q4 fiscal (Q2 calendaire) et ceux liés aux consoles Xbox Series ont baissé de 11%. Sachant que l’ensemble des analyses du marché tablent sur une croissance sensible des ventes d’Xbox sur le dernier trimestre, il y a fort à parier que la baisse du CA des consoles Xbox est liée à la plus forte proportion des ventes de Xbox Series S (200 euros moins chère que la Series X), alors même que la Series X reste introuvable en boutique (pénurie de composants oblige). Satya Nadella a d’ailleurs précisé durant la conf-call que les Xbox Series s’étaient mieux vendues que la PS5 en Amérique du Nord (USA et Canada) durant la période allant d’octobre 2021 à juin 2022.

Malgré ses très bons résultats, la division Xbox reste une portion congrue du chiffre d’affaires global de Microsoft. La firme de Redmond a réalisé un CA de 196 milliards d’euros sur l’année fiscale (+19%), et un bénéfice net de 71,8 milliards d’euros (+16%).