TikTok Music : un concurrent de Spotify et Apple Music en préparation ?

TikTok Music pourrait bien être un futur service de streaming musical. ByteDance, la maison-mère de TikTok, a fait un dépôt de marque pour ce potentiel service qui viendrait concurrencer Spotify, Apple Music et les autres plateformes.

Le dépôt de marque pour TikTok Music a été réalisé au mois de mai aux États-Unis, comme l’a découvert cette semaine Business Insider. Il est question d’une variété de biens et de services, notamment une application mobile permettant aux utilisateurs d’acheter, de lire, de partager et de télécharger de la musique, des albums et des paroles de chansons.

En soi, TikTok est déjà une plateforme où l’on retrouve énormément de vidéos avec des musiques en fond. Cela s’explique par un accord entre le réseau social et les différentes maisons de disques. On peut donc maintenant imaginer que la plateforme veut passer une étape et proposer un service de streaming musical afin d’avoir des revenus réguliers grâce aux abonnements mensuels. Après tout, il y a plus d’un milliard d’utilisateurs sur TikTok, de quoi attirer potentiellement beaucoup de monde.

D’autres cas d’utilisation possibles de TikTok Music dans la demande de ByteDance sont une application qui permettrait aux utilisateurs de diffuser de l’audio et de la vidéo en direct, ainsi que la possibilité d’éditer et de mettre en ligne des photos en tant que couvertures pour les playlists, et de commenter les chansons et albums.

Pour l’instant, ByteDance ne communique pas publiquement sur cette demande de dépôt de marque. Mais il ne faudra pas être surpris si un nouveau service de streaming musical voit le jour dans quelques mois.