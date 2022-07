Les Google Pixel Buds Pro (avec ANC) sont disponibles à la vente en France ; retour sur les specs + prix

Dévoilés au mois de mai dernier, les Pixel Buds Pro débarquent enfin en France ! Ces intras au look bicolor disposent de l’ANC (réduction active de bruit) et d’un mode transparent, d’un égaliseur de volume intégré, et pourront résister résistance aux intempéries et à la transpiration grâce à leur certif IPX4. L’autonomie est annoncée à 11 heures sans ANC et à 7 heures avec ANC, ou bien encore à 31 heures (sans ANC) si l’on compte la capacité de charge du boitier. La recharge sans fil est possible (en sus de l’USB-C), bien évidemment via le boitier.

L’interface est tactile (directement sur les écouteurs) et Google Assistant est bien sûr de la partie. Particularité originale de ces intras, ces derniers sont équipés de capteurs qui mesurent la pression dans le conduit auditif afin de réduire la pression, mais aussi de capteurs de mouvements (accéléromètre et gyroscope). Concernant la partie sonore, Google précise que ses Pixels Buds Pro disposent de HP dynamiques 11mm et de trois microphones intégrés.

Les Pixel Buds Pro sont disponibles à la vente en quatre coloris (Corail, Brume, Charbon et Vert Citron) au prix de 219 euros sur Amazon, Fnac et Darty.