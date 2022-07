SpaceX lancera le prochain grand télescope spatial de la NASA, Roman

Si James Webb a été lancé le 25 décembre 2021 par une fusée Ariane 5, c’est bien un lanceur américain qui propulsera dans l’espace le Nancy Grace Roman Space Telescope, le prochain télescope spatial de la NASA plus connu sous son petit nom, Roman. Ce télescope spatial porte le nom de la « mère » de Hubble, qui est aussi incidemment l’une des premières femmes à obtenir la direction d’un projet d’envergure à la NASA. Affublé de ce nom de légende, Roman sera lancé d’ici quelques années à bord d’un lanceur Falcon Heavy de SpaceX.

Nancy Grace Roman, la « mère de Hubble »

La NASA a confirmé son choix de privilégier le lanceur de SpaceX, et s’est enhardi à estimer avec un peu plus de précision la période de lancement, soit au mois d’octobre 2026. Le projet est bien avancé, et comme son cousin James Webb a déjà englouti des milliards de dollars (4,3 milliards exactement). Histoire sans doute de rassurer après les retards successif de James Webb, Mark Clampin, le prochain patron de la division Astrophysique de la NASA, a indiqué que tout serait mis en oeuvre afin d’éviter de nouveaux reports. Car oui, Roman est déjà un peu en retard sur le calendrier initial… comme James Webb encore.

A l’instar de Webb, Roman va lui aussi traquer les exoplanètes et la matière noire. Le télescope spatial sera équipé pour ce faire du Wide Field Instrument qui permet l’observation rapide de grands pans de ciel profond.