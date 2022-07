Instagram va davantage miser sur les vidéos et moins sur les photos

Instagram a réellement envie de copier TikTok et le prouve une nouvelle fois en annonçant miser davantage sur les vidéos. Les photos resteront présentes sur le réseau social, mais elles seront quelque peu en retrait.

Les changements d’Instagram dérangent

Plusieurs célébrités, dont Kylie Jenner (360 millions d’abonnés) et sa sœur Kim Kardashian (326 millions d’abonnés) ont critiqué la récente mise à jour d’Instagram, avec divers changements et un accent sur la vidéo. Il y a même des pétitions avec près de 160 000 signatures. Sur Instagram, une publication « Qu’Instagram redevienne Instagram » culmine près de 1,8 million de J’aime.

Au vu de la situation et des critiques, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a réagi dans une vidéo publiée sur… Twitter. Il confirme qu’Instagram va se tourner de plus en plus vers le format vidéo au fil du temps, ce qui, selon lui, se produira « même si nous ne changeons rien ». Il estime que le contenu partagé par les utilisateurs évolue au fil du temps et Instagram devra « se pencher sur ce changement tout en continuant à prendre en charge les photos ».

Le réseau social expérimente un « certain nombre de changements différents sur l’application », selon Adam Mosseri. La version plein écran que certains utilisateurs ont déjà est un test pour un « petit pourcentage de personnes ». Le dirigeant explique qu’Instagram cherche à déterminer si une expérience plein écran pour les photos et les vidéos pourrait être « une expérience plus amusante et engageante ». Si la fonctionnalité voit le jour, elle sera d’abord améliorée.

De mauvaises recommandations

Aussi, les utilisateurs ne sont pas contents des recommandations qui leur sont faites. Instagram leur affiche des photos ou vidéos de personnes auxquelles ils ne sont pas abonnés. Selon le dirigeant, les recommandations peuvent être mises en pause jusqu’à un mois, mais Instagram va essayer de s’améliorer en matière de recommandations car c’est « l’un des moyens les plus efficaces et les plus importants pour aider les créateurs à atteindre plus de personnes ».

Pour ce qui est des photos, Instagram veut s’adapter et Adam Mosseri dit clairement qu’il préfère miser sur les vidéos. L’application « a besoin d’évoluer parce que le monde change rapidement » et Instagram « doit changer avec », dit-il.