Google a licencié l’ingénieur persuadé qu’un chatbot avait une conscience

Après plusieurs semaines d’explications, Google a jeté l’éponge. Le géant américain a donc fini par licencier Blake Lemoine, son ingénieur logiciel persuadé que le chatbot LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) disposait d’une conscience propre. L’ingénieur avait rapporté des discussions avec le chatbot censées prouver que le logiciel « avait une âme », une forme d’anthropomorphisme assez classique venant du grand public mais beaucoup plus rare de la part d’un ingénieur normalement au fait des contraintes actuelles du secteur de l’IA conversationnelle.

Blake Lemoine était allé jusqu’à demander une assistance juridique pour l’IA en vertu du 13e amendement qui concerne l’abolition de l’esclavage et de la servitude ! Google avait d’abord mis à pied son employé puis, devant l’obstination de ce dernier, a finalement décidé de le mettre à la porte :

“Nous avons estimé que les affirmations de Blake selon lesquelles LaMDA est sensible étaient totalement infondées et nous avons travaillé à clarifier ce point avec lui pendant de nombreux mois. Il est donc regrettable qu’en dépit d’un long engagement sur ce sujet, Blake ait choisi de violer de manière persistante des politiques claires en matière d’emploi et de sécurité des données, qui incluent la nécessité de protéger les informations sur les produits“.