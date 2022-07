Google Pixel pliable : de plus en plus probable

A l’instar de Samsung ou de Huawei, Google s’apprêterait à son tour à débarquer sur le marché du smartphone pliable. Si pour l’instant cette hypothèse reposait surtout sur des rumeurs et des fuites non vérifiées, le développeur Kuba Wojciechowski vient de dénicher un indice nettement plus probant niché dans un code source. Des références à un appareil haut de gamme (pas les prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro)et et à des specs de capteurs photo laissent entendre que ce modèle pourrait débarquer d’ici les prochains mois. Concernant les specs du bloc photo, il est ici question d’un capteur principal 50 megapixels GN1 (Samsung) accompagné d’un IMX363 (Sony) de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle IMX386 de 12 mégapixels. Le capteur en façade serait un IMX355 de 8 mégapixels.

Ces informations se rajoutent à la pile des précédentes rumeurs. Outre ce bloc photo impressionnant, le premier Pixel pliable de Google pourrait ainsi arborer un écran externe de 5,8 pouces et afficher un design assez proche de celui du Galaxy z Fold de Samsung. quant au tarif, il avoisinerait les 1400 dollars. Ne manque plus que l’annonce officielle.