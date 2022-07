Le Seigneur des anneaux : Gollum est reporté de quelques mois

Il faudra patienter pour être en mesure de jouer à Le Seigneur des anneaux : Gollum, puisque le titre a été reporté de quelques mois. Il devait initialement sortir le 1er septembre 2022.

Voici ce que déclare les studios Daedalic Entertainment et NACON concernant le report de Le Seigneur des anneaux : Gollum :

Daedalic Entertainment et NACON tiennent à remercier tous les joueurs pour leur patience et leur soutien jusqu’à présent. Au cours des dernières années, l’équipe a travaillé dur pour partager notre vision d’une histoire remarquable, se déroulant dans un monde à couper le souffle, rempli de magie et d’émerveillement. Nous sommes déterminés à répondre aux attentes de notre communauté et à dévoiler l’histoire inédite de Gollum d’une manière qui honore la vision de J.R.R. Tolkien.

Cela étant dit, afin d’offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de repousser la sortie de Le Seigneur des anneaux : Gollum de quelques mois. Nous ferons une mise à jour avec un timing exact dans un futur proche.