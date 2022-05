Le Seigneur des Anneaux: Gollum prend date sur consoles et PC (Mon précieux…)

Le très intriguant Le Seigneur des Anneaux: Gollum a enfin une date de sortie sur consoles et PC. Le jeu d’aventure-action du studio Daedalic Entertainment sera donc disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch le 1er septembre prochain… soit un jour seulement avant la sortie de la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video (la vie est trop bien faite). L’histoire du jeu prend place avant le récit du Seigneur des Anneaux par Tolkien, ce qui signifie que l’on aura forcément droit à des embranchements inédits du lore LSDA.

Daedelic oblige, Le Seigneur des Anneaux: Gollum sera doté d’une trame narrative fouillée, mais les actions du joueur pourront fortement influer sur la suite de l’aventure. Les phases de gameplay s’orientent plutôt vers l’infiltration (si l’on en croit le dernier trailer de gameplay). Beaucoup plus original, le personnage de Gollum que dirige le joueur sera en permanence tiraillé par des choix suggérés par ses deux grandes personnalités intérieures. Il y aura donc les décisions de Gollum (le « bon » Gollum) ou celles Smeagol (le Gollum diabolique).