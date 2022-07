Le OnePlus 10T n’aura pas l’Alert Slider et le constructeur explique pourquoi

C’est le 3 août que OnePlus présentera officiellement son OnePlus 10T, mais le constructeur a décidé aujourd’hui de partager quelques détails, dont le retrait de l’Alert Slider.

Peu de smartphones ont aujourd’hui l’équivalent de l’Alert Slider, à savoir un curseur sur la tranche qui permet de rapidement et facilement entre différents modes (mode sonnerie, mode silencieux et mode vibreur). Chez OnePlus, la plupart des modèles existants depuis le premier modèle ont ce fameux curseur, mais ce ne sera pas le cas avec le OnePlus 10T Pro.

Hope Liu, designer en chef de OnePlus, explique à The Verge que ce retrait était « nécessaire » pour d’autres composants clés de l’appareil, notamment une batterie plus grande, une charge encore plus rapide et une meilleure antenne. L’Alert Slider occupe environ 30 mm² sur la carte mère, ce qui a un « impact relativement important » sur la construction de l’appareil. L’alternative à la suppression de l’Alert Slider sur le OnePlus 10T aurait été d’empiler la carte mère, ce qui aurait rendu le téléphone plus épais.

Puisqu’il est question de l’autonomie, les rumeurs font état d’une charge rapide à 150 W, contre 80 W avec le OnePlus 10 Pro. Hope Liu ne confirme cette valeur, mais précise malgré tout que le modèle de 2022 aura « deux pompes de charge », sans en dire davantage.

Un autre changement avec le OnePlus 10T va être l’abandon du partenariat avec Hasselblad au niveau de la partie photo. Le constructeur « voulait offrir un smartphone haut de gamme aux performances ultimes avec un juste prix ». Il faut comprendre par là que le partenariat avec Hasselblad aurait impliqué un tarif plus élevé, ce que OnePlus refuse.

Enfin, le OnePlus 10T a une nouvelle disposition d’antenne avec 15 antennes séparées à l’intérieur du téléphone. Cette nouvelle disposition fonctionne mieux lorsque le téléphone est tenu horizontalement, ce qui est présenté comme une amélioration pour les jeux mobiles.