Comment les agences fédérales US continuent de siphonner les données personnelles des citoyens américains

Les affaires Snowden et Cambridge Analytica n’auront donc pas suffi. Le site The Verge vient en effet de lâcher une petite bombe : des documents obtenus par l’ACLU montrent que la plupart des agences fédérales US, et plus particulièrement le Department of Homeland Security (DHS) ainsi que l’agence fédérale de l’immigration (ICE) continuent de siphonner allègrement les données personnelles de citoyens américains (mais pas que…), des données qui normalement ne devraient être récupérées qu’à l’aide d’un mandat de justice.

Les agences n’auraient même pas besoin de disposer de hackers top niveau pour commettre leurs larcins, et se contenteraient de racheter les données ciblées à de gros courtiers comme Venntel et Babel Street. Les autorités américaines se serviraient principalement de ces données pour suivre à la trace certains propriétaires de mobiles géolocalisés. A elle seule, l’agence fédérale de l’immigration aurait ainsi récupéré les données en provenance de 250 millions de smartphones, pour un équivalent de 15 milliards de pointages géolocalisés… par jour ! Avec ces données en poche, l’ICE serait capable de mieux localiser les zones de passages de migrants à la frontière avec le Mexique.

Le DHS, l’ICE, l’IRS (équivalent de notre Trésor Public), le PCB (Police des frontières), le FBI ainsi que la DEA auraient allègrement pioché dans les longues listes de données détenues par les courtiers. L’ACLU ainsi que d’autres associations de défense des libertés civiques se sont bien sûr scandalisées que de telles pratiques continuent à être la norme. L’Union américaine pour les libertés civiques (ACLU) a même décidé de porter plainte contres les agences incriminées afin que ces dernières s’expliquent sur ces pratiques.