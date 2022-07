Un robot-joueur d’échecs casse le doigt d’un enfant lors d’un tournoi

C’est un évènement extrêmement rare : lors d’un tournoi d’échecs en Russie, un robot-joueur d’échecs piloté par une IA a cassé le doigt d’un enfant de 7 ans ! Sur les images de la vidéo, on voit distinctement la pince du bras-robot se saisir du doigt de l’enfant, sans doute parce que le robot a confondu le doigt du bambin avec l’une des pièces d’échecs (ou que le doigt de l’enfant s’est « interposé » au moment où le bras-robot allait se saisir d’une pièce).

Sergey Lazarev, le président de la Fédération des échecs de Moscou, a livré ses impressions à l’agence de presse russe TASS : « Le robot a juste été loué par nous, il a été exposé dans de nombreux endroits, pendant longtemps, avec des spécialistes. Apparemment, les opérateurs l’ont ignoré. L’enfant a fait un mouvement, et après cela, nous devons laisser au robot du temps pour répondre (faire un coup, Ndlr) , mais le garçon s’est dépêché, le robot l’a attrapé. Nous n’avons rien de plus à voir avec ce robot ».

Encore moins charitable, Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs, n’a pas hésiter à reporter la faute sur l’enfant :« Il y a certaines règles de sécurité et l’enfant, apparemment, les a violées. Quand il a fait son geste, il ne s’est pas rendu compte qu’il devait d’abord attendre ». Pour rappel, c’est aux ingénieurs, et non un enfant de 7 ans, à prendre en compte la sécurité des utilisateurs dans l’environnement direct d’un robot industriel à la force de préhension considérable.

A ce sujet un petit rappel des trois lois de la robotique d’Asimov s’impose :

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger ;

Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi ;

Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.