SFR veut faire payer les plus gros consommateurs de bande passante

Pour Grégory Rabuel, PDG d’Altice et de SFR, il faut faire payer les plus gros consommateurs de bande passante. Selon ses dires, il n’est pas réellement normal que des groupes comme Netflix, Microsoft ou Google ne paient pas en proportion.

Faire payer des groupes comme Netflix, Google, Microsoft et d’autres

Le PDG de SFR s’exprime dans une interview avec le JDD :

Il est indéniable que la majorité de la bande passante, soit 60 %, est consommée par six acteurs : Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Google et Netflix. Selon le principe de l’équité, il n’y a aucune raison qui justifierait que ces six acteurs-là ne paient pas en proportion de leurs usages. C’est même, selon moi, un sujet lié à celui de la souveraineté numérique européenne, car les infrastructures du Web doivent continuer de se développer. Et donc être monétisées. L’inflation des usages conjuguée à une inflation des investissements et des coûts exige une réponse appropriée.

Vient alors une question : d’où peut venir cette réponse appropriée ? Selon le dirigeant, « c’est au niveau européen que ce dossier doit se négocier ». Il souligne que certaines déclarations récentes de Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur, suggère un consensus entre les différents États européens afin de faire contribuer Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Google et Netflix.

Fibre partout en 2025 et pas de hausse de prix en vue

Concernant le marché des télécoms au sens large, le PDG de Altice et de SFR souligne que les usages augmentent de 40% par an et que les Français veulent toujours plus de débit, que ce soit sur le mobile (4G, 5G) ou sur le fixe (fibre). Cela exige des « investissements massifs dans les infrastructures, de l’ordre de 3 milliards d’euros par an pour SFR », explique Grégory Rabuel. Et d’ajouter que « les prix restent malgré tout les plus bas d’Europe, ce qui complique la situation, c’est vrai ».

D’autre part, il assure que la couverture du territoire pour la fibre sera complète dès 2025. Selon lui, c’est un exploit parce qu’il compare le déploiement national de l’électricité, un chantier qui a nécessité 50 ans dit-il.

Dernier point, faut-il s’attendre à une hausse de prix des forfaits ? « Il n’y a pas eu de hausse des prix de la part des opérateurs télécoms en France depuis dix ans notamment, malgré l’explosion des usages », estime le patron de SFR. « Aujourd’hui, un forfait mobile, c’est le prix d’une pizza. Est-ce le juste prix ? », demande-t-il, jugeant que « les tarifs pratiqués ont donc donné du pouvoir d’achat aux Français ».