Shazam 2 et Black Adam : les bande-annonces sont arrivées

Warner Bros a profité de la Comic-Con à San Diego pour dévoiler les bandes-annonces de ses films Shazam! La Rage des Dieux et Black Adam. De quoi satisfaire ceux qui veulent des films en lien avec les superhéros.

Dans la bande-annonce de Shazam! La Rage des Dieux, Shazam raconte un aperçu de sa propre vie, vante Aquaman et fait la référence nécessaire à un autre super-héros portant un éclair sur son costume — mais la bande-annonce se coupe avant que nous puissions voir si c’est Ezra Miller qui reprend le rôle.

Le film fait revenir Zachary Levi dans le rôle de Shazam, ainsi qu’Asher Angel dans celui de Billy Batson, son alter ego du lycée. Le film met également en vedette Rachel Zegler dans le rôle de l’une des Filles d’Atlas, un groupe divin sans histoire dans les comics, mais qui semble être les méchants cette fois-ci. Helen Mirren et Lucy Liu dirigent les Filles d’Atlas dans les rôles d’Hespera et de Kalypso. Meagan Good, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler et Grace Fulton sont également de retour. La sortie du film est prévue pour le 21 décembre au cinéma.

Du côté de Black Adam, nous découvrons beaucoup plus de la Société de justice d’Amérique, et beaucoup de Black Adam en train de faire différentes actions, y compris une confrontation avec le Hawkman. Le film présentera la Société de justice d’Amérique, comprenant Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) et Doctor Fate (Pierce Brosnan). Le Shazam de Zachary Levi sera-t-il présent pour affronter son ennemi des comics ? Seul l’avenir nous le dira.

Black Adam sortira au cinéma le 19 octobre prochain.