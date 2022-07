Free revendique désormais 7 millions d’abonnés Freebox

Free progresse et annonce avoir désormais 7 millions d’abonnés Freebox. C’est Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), qui l’annonce fièrement sur Twitter.

Le dirigeant a retweeté un speedtest qui met en avant Free pour ce qui est de toutes les technologies et de la fibre avec le débit descendant, le débit montant et le temps de réponse (ping). « Merci à nos 7 millions d‘abonnés pour leur confiance et à tous ceux qui font vivre notre réseau au quotidien », indique Thomas Reynaud concernant les clients Freebox.

Free Numéro 1🥇🇫🇷sur l’Internet Fixe pour la 2ème année consécutive et creuse l’écart avec ses concurrents. @free va aller chercher le hat trick en 2023 ⚽️⚽️⚽️ Merci à nos 7 millions d‘abonnés pour leur confiance et à tous ceux qui font vivre notre réseau au quotidien💥💥@nPerf https://t.co/pBOQiwsme2 — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) July 20, 2022

En soi, le fait que Free atteigne ce cap n’est pas vraiment une surprise. Le fournisseur d’accès avait 6,981 millions d’abonnés au premier trimestre. On pouvait se douter que le cap des 7 millions n’était plus très loin. Voilà qu’il est maintenant atteint. Il faudra attendre le 29 août prochain pour avoir les résultats financiers de Free sur le deuxième trimestre et donc connaître la valeur exacte du nombre d’abonnés.

Pour information, Free compte 7 millions, dont 4 millions avec la fibre. Orange est devant avec ses 12,5 millions de clients. Il y a ensuite SFR avec 6,7 millions d’abonnés et Bouygues Telecom avec 4,4 millions d’abonnés.