Red Matter 2 : une prouesse graphique impressionnante sur Meta Quest 2 (trailer)

C’est une claque technique comme on en voit peu dans le secteur du JV. Les développeurs de Red Matter 2 viennent de dévoiler une vidéo « Technical Showcase » de la version Meta Quest 2 du jeu. Tout y passe, des effets de réflectance sur les particules aux nuages volumétriques, de la gestion de multiples sources de lumière (avec cones volumétriques) aux visages ultra réalistes, sans oublier la transparence des verres, les ombres réalistes, et même, accrochez-vous, du ray-tracing logiciel !



Pour rappel, le Meta Quest 2 ne dispose même pas d’1 tflop de puissance (la puce Snapdragon est bridée). A priori donc, nous ne devrions même pas voir un tel niveau de qualité graphique sur ce type de machine. Red Matter premier du nom était pourtant déjà une solide démonstration de savoir-faire, mais ici un nouveau cap est franchi et démontre, s’il fallait encore le préciser, que les cartes graphiques les plus puissantes et les moteurs de jeux les plus sophistiqués ne remplaceront jamais le talent et la connaissance ultra pointue des devs les plus chevronnés. Les petits gars de Vertical Robot sont vraiment des magiciens du code.

Red Matter 2 sera disponible sur Meta Quest 2 le 18 août prochain.