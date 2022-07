No Man’s Sky: Endurance : la 20ème mise à jour majeure apporte les trous noirs, des améliorations du vaisseau-mère, et bien plus encore

No Man’s Sky est tombé dans une boucle de mise à jour infinie. Depuis son lancement polémique, le jeu du studio Hello Games a été enrichi d’un volume à peine croyable de mises à jour dont la plupart ressemblent plutôt à des extension. Point important à rapeller, ces mises à jour sont totalement gratuites. Endurance est la 20ème mise à jour majeure, un chiffre symbole pour une renaissance vidéoludique.

Et une nouvelle fois, le studio de Sean Murray ne s’est pas moqué du monde : les vaisseaux-mères peuvent accueillir de véritables bases spatiales, avec des salles pour les plantations, des extracteurs, des sales de scanner et même des magasins. Il est possible de rajouter d’énormes baies vitrées et de passer rapidement d’un endroit à l’autre de la base grâce à des zones de téléportation (comme dans Star Trek). Endurance propose aussi les terrifiants trous noirs, des nébuleuses et des astéroïdes encore plus gros et détaillés. Allez, je prends mon casque et c’est reparti.

No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4, PSVR, PCVR, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, dans le Game Pass et bientôt même sur Nintendo Switch et PSVR 2 !