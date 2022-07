RoboCup 2022 : les robots humanoïdes et à taille humaine se mettent aussi au foot (et c’est pas triste…)

La RoboCup 2022 (qui se tenait cette année à Bangkok) n’a pas vu seulement s’affronter de petits robots humanoïdes ou des « cubes » blindés électronique. L’une des compétitions de ce grand concours de robotique permet en effet à des robots humanoïdes de grande taille de dévoiler touts leurs talents de footballeurs robotisés… et le résultat est assez comique à voir même si l’on constate que Benzema n’a pas de soucis à se faire… Drible (enfin ce qui s’en rapproche), tir au but, chaque phase de jeu est évaluée séparément, et au bout cu compte, c’est la Team NimbRo de l’University de Bonn qui remporte le trophée avec 22 points, devant la team HERoEHS de Corée du Sud (5,5 points) et la team RoMeLa des Etats-Unis.



Malgré l’extrême lenteur des robots, leur imprécision parfois et l’impression générale qu’ils ont un peu trop cuvé de la veille, ce que parviennent à réaliser ces machines relève bien de la prouesse d’ingénierie, sachant qu’il faut à la fois assurer un équilibre instable, repérer le ballon et l’adversaire et coordonner les mouvements pour aboutir au résultat souhaité.