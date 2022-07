Médiamétrie veut mesurer l’audience de Netflix et des autres dès 2024

Médiamétrie, qui mesure l’audience des chaînes de télévision en France, veut pouvoir mesurer les audiences de Netflix et des autres services de streaming, et ce dès 2024. L’institut veut le faire, même si les plateformes ne sont pas d’accord.

Une mesure de l’audience en streaming par un institut indépendant

En l’état, les services de streaming mesurent eux-mêmes l’audience. Amazon, par exemple, a dit que l’audience du match de Roland-Garros entre Rafael Nadal et Novak Djokovic était de 3 millions de spectateurs, sans plus de détails. Chez Netflix, il y a parfois des données pour tel ou tel programme, mais ce n’est pas courant. Qui plus est, la plateforme a une méthode de calcul discutable (quelques minutes de visionnage d’une série ou d’un film sont suffisantes pour être considérées comme une vue).

Médiamétrie veut donc entrer en jeu et mesurer les audiences des services de streaming, comme elle le fait déjà avec les chaînes de télévision et les radios. « C’est la pagaille. Aujourd’hui, certains médias se fabriquent leur propre écosystème d’indicateurs d’audience. Il est hors de question de laisser des acteurs s’automesurer quand ils rentrent en compétition avec les chaînes traditionnelles sur le marché publicitaire », déclare Yannick Carriou, le PDG de Médiamétrie, au Figaro.

« Sous deux ans, nous serons capables de mesurer les audiences des plateformes avec autant de précision que celles des télés et de les publier tous les jours, que les plateformes collaborent avec nous ou non ! », poursuit le dirigeant. Le message est donc clair pour Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et les autres.

Il faut savoir que l’équivalent de Médiamétrie au Royaume-Uni mesure déjà les audiences en streaming. « Notre homologue britannique mesure déjà les audiences des plateformes et les premiers résultats sont surprenants. La consommation sur les plateformes n’est que de 30 minutes par jour contre 3 h 30 en télévision. Cela relativise la puissance des géants américains de la vidéo par abonnement. Ce n’est pas le tsunami annoncé, les médias traditionnels restent très dominants », indique Yannick Carriou.