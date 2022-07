🔥 SFR RED : un forfait à 2€/mois avec appels/SMS/MMS illimités et 1 Go d’Internet

SFR RED propose un forfait mobile avec un prix avantageux, à savoir 2€/mois, qui devrait ravir toutes les personnes qui n’ont pas besoin d’un important quota Internet.

Le forfait comprend les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Pour les SMS et MMS, c’est également en illimité et cela concerne l’envoi vers les numéros en France métropolitaine. Pour Internet, le quota est de 1 Go par mois. Ceux qui ont besoin d’un peu plus pourront prendre des recharges. À noter que l’usage d’Internet se fait au mieux en 4G, il n’y a pas de support de la 5G ici.

Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS sont en illimité et il y a toujours 1 Go de quota pour Internet.

L’offre avec ce forfait à 2€/mois (au lieu de 10€/mois) pour les appels, SMS et MMS en illimité, et 1 Go de quota Internet est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED. C’est valable pour les clients existants qui souhaitent ouvrir une ligne supplémentaire et il est possible de faire une portabilité pour conserver votre numéro existant d’un autre opérateur. L’offre est valable pendant encore deux jours, il ne faut donc pas trainer si elle vous intéresse.