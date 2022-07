Une startup mexicaine met au point des bio-panneaux à base d’algues capables de produire 328 kWh par an !

Ceci est une révolution : une start-up mexicaine du nom de Greenfluidics a mis au point des bio-panneaux à base d’algues qui seraient capables de produire jusqu’à 328 kWh/m² d’énergie par an. Ces panneaux sont composés de bioréacteurs à microalgues et de nanofluides conçus pour absorber le CO2 tout en produisant de l’énergie lors de la photosynthèse !

Oxygen generating Algae filled solar panels. https://t.co/NgP1Ti4g6p — Yarjan Abdul Samad (@iamyarjan) July 15, 2022

Ce n’est pas la première fois que des algues sont utilisées pour la capture du CO2 et la production énergétique « bio », mais ici, on passe à l’étape supérieure puisque la startup imagine de véritable bio-panneaux qui pourraient à terme remplacer les panneaux photovoltaiques, ces derniers étant beaucoup plus gourmands en ressources lors de leur production.

Dans le détail, les nanofluides (en partie composés des nanoparticules de carbone) de ces bio-panneaux absorbent les rayonnements solaires, ce qui augmente la conductivité thermique de l’eau et assure le développement des algues par photosynthèse. Ce processus produit de la chaleur qui est directement convertie en électricité par un générateur thermoélectrique. Mieux encore, la biomasse de ces panneaux (les algues) peut aussi être récupérée pour servir d’engrais par exemple. Les bio-panneaux de Greenfluidics pourraient être commercialisés dès la fin de l’année.