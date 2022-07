James Webb nous rapporte de belles images de Jupiter et de ses lunes

« Qui peut voir le plus loin peut aussi voir le plus proche », tel pourrait être l’adage du télescope spatial James Webb, qui après avoir ciblé des galaxies dont certaines sont âgées de plus de 13 milliards d’années a dirigé ses miroirs et ses instruments vers notre propre système solaire et plus précisément vers Jupiter. Les clichés réalisés par l’instrument NIRCam dévoilent, avec différents filtres (filtre 2,12 microns et 3,23 microns, ainsi que la combinaison des deux, voir tweet ci-dessous), la planète Jupiter dans toute sa majesté accompagnée de ses trois lunes, Europe, Métis et Thèbes.

Ok, here's a for real JWST Jupiter. The read noise (vertical lines) is… significant. But, look, the GRS has its own diffraction spikes. This is the NIRCam data with f322w2-f323n overlaid in red and f212n in sky blue. Bg is grayscale combo of both. pic.twitter.com/VWNXFBLpwE — Judy Schmidt (@SpaceGeck) July 15, 2022

L’image la plus impressionnante (ci-dessous) permet de distinguer très nettement la grande tâche rouge (ici en blanc et à droite de la planète) qui pour rappel est un anticyclone monumental dont les dimensions font deux fois la surface de notre Terre ! A gauche, il s’agit bien sûr d’Europe, la lune entièrement recouverte de glace et constellée de geysers qui sera l’une des prochaines cibles du JWST.

Enfin, deux images avec filtre 2,12 microns à gauche et 3,23 microns à droite, soit la « décomposition » de la première image de cet article, permet en sus de distinguer le très mince anneau de Jupiter ainsi que les petites lunes Thèbes et Métis. Pour information, tous ces clichés ont été capturés avec un temps d’exposition d’à peine 1 minutes ! Oui, James Webb c’est vraiment la classe…

Et maintenant ? On ne peut qu’espérer que ce premier ciblage du JWST dans notre système solaire en appellera bien d’autres. Après tout, les mystères de l’univers ne sont pas tous situés à plusieurs milliers d’années-lumière de la Terre…