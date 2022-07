Tony Hawk participe à la création d’un skate park… dans le métavers The Sandbox

La légende du skate Tony Hawk va se rappeler à nos bons souvenirs, mais malheureusement pas dans un nouveau jeu vidéo. Le nonuple champion du monde va en effet participer, via sa société et en collaboration avec Autograph, à la création d’un grand skate park dans le métavers The Sandbox ! Et histoire de bien enfoncer le clou, il sera aussi possible d’acheter sur place des NFT d’avatars Tony Hawk et de certaines de ses planches ou équipements les plus emblématiques de la carrière du champion. Ces NFT seront réutilisables partout dans The Sandbox, ce qui est tout de même le minimum.



Tony Hawk avoue « être fasciné par le métavers », mais l’on peine tout de même à voir cette initiative comme autre chose qu’un énième coup marketing bien ficelé. Pour les insensibles à ce métavers financiarisé de tous côtés, il reste heureusement toujours possible de se refaire une bonne partie de Tony Hawk Pro Skater.