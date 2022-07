Ioniq 6 : Hyundai vante son nouveau VE comme un élément du Métavers (et ça fait un peu peur…)

Hyundai a levé le voile sur le Ioniq 6, son nouveau modèle 100% électrique aux lignes assez futuristes, une présentation accompagnée d’un spot de pub… à la tonalité très particulière. La vidéo « Digital World Premiere » met en effet l’accent sur des notions ou des termes plus proches du Métavers ou des activités d’influenceurs que du secteur automobile. On y voit ainsi l’artiste Mia qui réalise des vidéos « Trashion » (créations de mode à partir de déchets) directement de son siège conducteur, ce qui est d’autant plus étrange que vanter le recyclage au volant d’une voiture électrique flambant neuve ne semble pas très cohérent.

Au fait, la Ioniq 6 dispose d’une batterie 77.4kWh pour une autonomie maximale de 610 km. La puissance du moteur est de 239 kW, soit 325 ch. La production est annoncée pour le troisième trimestre 2022

Le soucis est bien que Mia semble vivre entièrement dans son véhicule, transformé pour l’occasion en un embranchement du Métavers. Et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, Hyundai utilise bien les termes « Métavers » … et même « NFT ». La voiture semble ici remplacer le casque VR que l’on mettrait tout le temps sur sa tête : un échappatoire ou une bulle, c’est selon, mais pas forcément quelque chose de très sain… Hyundai vante même les sièges relaxants de son VE, l’« espace de respiration » de son habitacle, la possibilité de dormir à l’intérieur…

Enchainée à son véhicule à tout faire, Mia ne voit plus ses amis que via des appels vidéo retransmis sur le grand écran intégré au tableau de bord. Cette vision du futur est-elle vraiment sensée convaincre les nouvelles générations de passer à la VE ?