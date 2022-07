Chrome OS Flex est disponible pour tous et transforme un PC/Mac en Chromebook

Après un test en début d’année, voici que Google propose Chrome OS Flex pour tout le monde. L’idée est de proposer l’expérience de Chrome OS (système d’exploitation de Google qui tourne sur les Chromebook) sur les anciens PC et Mac.

La prise en charge des anciens PC et Mac est le principal argument de Chrome OS Flex, car les entreprises n’ont pas besoin de se débarrasser de leur matériel existant pour bénéficier d’un système d’exploitation récent. Plus de 400 appareils sont certifiés pour fonctionner et l’installation est aussi simple que l’utilisation d’une clé USB.

Chrome OS Flex offre la même expérience logicielle que Chrome OS sur les Chromebook. Il s’agit d’un système d’exploitation léger qui prend en charge Google Assistant, les comptes Family Link, Smart Lock, la fonction Partage à proximité et plus encore. Il y a toutefois des points notables à retenir : il n’y a pas le Play Store pour télécharger les applications Android, il n’est pas possible d’utiliser une application Android (même en l’installant manuellement) et il n’y a pas le support pour les machines virtuelles Windows avec Parallels Desktop.

Une simple clé USB suffit pour essayer Chrome OS Flex sur son PC ou Mac. Rendez-vous simplement sur cette page, créez le programme d’installation USB et démarrez votre appareil à l’aide de ce dernier. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez l’option pour débuter, puis choisissez « Essayez d’abord » sur la page suivante. Suivez les instructions à l’écran pour essayer le système sur votre appareil. S’il vous satisfait, vous pouvez installer la version complète.

La liste des ordinateurs certifiés pour supporter Chrome OS Flex est disponible à cette adresse.