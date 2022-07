Le lanceur européen Vega-C réussit sa première mission et place 6 satellites CubeSat en orbite

Un nouveau lanceur européen est dans la place. Ce mardi 13 juillet à 15 h 13 heure de Paris, Vega-C a décollé vers l’espace de la base spatiale de Kourou en Guyane en transportant avec lui le petit satellite LARES-2 et 5 autres satellites au format CubeSat en charge utile. Rarement le terme de fusée n’a paru aussi approprié tant le lanceur a semblé accélérer en un éclair grâce à son propulseur P120C.

Toutes les étapes de la mission se sont ensuite déroulées sans encombres, de l’orientation de la fusée à 5000 km d’altitude (trajectoire de l’étage supérieur AVUM+) jusqu’au largage en orbite des 6 satellites. Malgré la longueur du développement de ce projet (la pandémie n’ayant rien arrangé), malgré même le retard de dernière minute sur le pas de tir (le décollage était initialement prévu à 13h13 heure de Paris), tout s’est donc déroulé sans anicroches.

Comme souvent, lorsque l’on parle d’un lanceur européen (ou de tout autre engin ou rover spatial européen), Vega-C est le résultat d’une large collaboration d’entreprises et d’organisations, ici entre le maitre d’oeuvre Avio, l’ESA (financeur du projet), et le CNES (infrastructure au sol). Le satellite LARES-2 a été développé par l’agence italienne ASI. Face à ce succès, la seconde mission de Vega-C est déjà dans les tuyaux : d’ici quelques semaines à peine, le lanceur devra placer en orbite deux satellites d’Airbus Defence & Space, Pléiades NEO 5 et 6. Et ce n’est qu’un début puisqu’Arianespace affirme disposer de 7 contrats pour le petit lanceur.