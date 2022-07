L’image stupéfiante du Webb’s First Deep Field (Premier champ profond de Webb) dévoilée le 11 juillet nous montrait l’amas de galaxies SMACS 0723 (apparu il y a 4,6 milliards d’années) et tout autour, une myriade d’autres galaxies bien plus lointaines et anciennes (jusqu’à 13,1 milliards d’années). Lors de la présentation de ce fantastique cliché la NASA avait tenu à préciser que « Cette tranche du vaste univers couvre un morceau de ciel dont la taille est approximativement celle d’un grain de sable tenu à bout de bras par une personne au sol ».

How small is the #JWST field in that amazing image?

We heard “like a grain of sand, at arms length” ….

Here’s what that looks like!

It’s tiny when compared to even some nearby galaxies. Imagine all the sky covered in galaxies!

