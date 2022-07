Android 13 bêta 4, la dernière avant la version finale, est disponible

Google propose aujourd’hui la bêta 4 d’Android 13 au téléchargement. Celle-ci se veut notable puisqu’il s’agit de la dernière avant la version finale qui arrivera dans quelques semaines. Pour rappel, la précédente version (bêta 3.3) a vu le jour à la fin juin.

Voici les correctifs que l’on retrouve avec la bêta 4 d’Android 13 selon Google :

Correction d’un problème où, sur certains appareils, on pouvait observer que les appareils Bluetooth jumelés se connectaient et se déconnectaient rapidement du smartphone.

Correction d’un problème où l’application Appareil photo Google plantait occasionnellement sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Correction d’un problème où, lorsqu’un utilisateur vérifiait les mises à jour en naviguant vers Réglages > Système > Mise à jour du système, le système signalait incorrectement Android 12 comme version d’Android de l’appareil, même lorsque l’appareil avait déjà été mis à jour avec succès vers une version d’Android 13. [Remarque : également corrigé dans la bêta 3.3]

Correction d’un problème sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro où la page En cours de lecture était parfois bloquée sur Téléchargement de la base de données de chansons.

« Un grand merci à notre communauté de développeurs pour avoir contribué à façonner la version Android 13 ! », déclare Google. « Vous nous avez transmis des milliers de rapports de bugs et avez partagé des idées qui nous ont permis d’optimiser les API, d’améliorer les fonctionnalités, de corriger des bugs importants et, plus généralement, d’améliorer la plateforme pour les utilisateurs et les développeurs ».

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, faites un tour dans les paramètres pour installer la nouvelle version. Google ne donne pas encore un jour précis pour la disponibilité d’Android 13 en version finale.