TikTok suspend un changement imposant la publicité ciblée en Europe

TikTok a annoncé suspendre la révision de sa politique de confidentialité sur les publicités ciblées à destination de ses utilisateurs en Europe. Cela fait suite à l’avertissement des autorités italiennes sur un risque d’infraction à la règlementation européenne.

Une pause pour la publicité ciblée avec TikTok en Europe

Le réseau social avait indiqué aux utilisateurs qu’il diffuserait des publicités ciblées à partir du 13 juillet, sans demander leur consentement pour utiliser leurs données. « Alors que nous nous engageons sur les questions des parties prenantes concernant nos changements proposés en matière de publicité personnalisée en Europe, nous mettons en pause l’introduction de cette partie de la mise à jour de notre politique de confidentialité », a déclaré un porte-parole.

L’Autorité italienne de protection des données a déclaré qu’elle se réservait le droit d’imposer des restrictions non spécifiées si TikTok ne renonçait pas aux changements annoncés. Pour sa part, la plateforme en ligne qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs défend ses projets de publicité ciblée. « Nous pensons que la publicité personnalisée offre la meilleure expérience dans l’application à notre communauté et nous met en conformité avec les pratiques de l’industrie ».

L’ONG Access Now, qui défend les droits des internautes, avait accusé début juillet TikTok de « violation manifeste » du Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen à des fins de publicité ciblée. Les autorités italienne et espagnole de la protection des données avaient ensuite indiqué qu’elles se mobiliseraient sur cette question.

La publicité ciblée selon le profil et les préférences des utilisateurs est à la base du modèle économique des grandes plateformes sociales, mais cette technique est contestée depuis plusieurs années au nom du droit à la vie privée, ainsi que pour protéger les mineurs.

À noter que deux autres enquêtes contre Tiktok sont en cours de traitement par l’autorité irlandaise de la protection des données (DPC). Une porte sur des transferts de données vers la Chine et l’autre sur le traitement des données personnelles des enfants.