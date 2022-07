Nordisk Games rachète Supermassive Games, les créateurs de la franchise The Dark Pictures

Supermassive Games, les créateurs de la franchise The Dark Pictures (Man of Medan, House of Ashes, Little hope, The Quarry), viennent de se faire racheter par Nordisk Games, qui n’en est pas à son coup d’essai puisque l’éditeur a déjà avalé Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max, Rage 2). Nordisk Games avait déjà pris de grosses parts dans le studio.

Screenshot de Man of Medan, le premier titre de la série The Dark Pictures

Hasard du calendrier ou sens du marketing affuté, Supermassive Games a dévoilé il y a quelques jours son prochain titre horrifique baptisé The Devil in Me, qui sera disponible dès cet automne sur PS, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.