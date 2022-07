Le remake de The Last of Us passe gold, près de 2 mois avant sa sortie

Les petits gars de Naughty Dogs sont de sacrés bosseurs, à tel point que le remake PS5 prometteur (mais très cher) du The Last of Us sorti à l’origine sur PS3… est déjà prêt à rejoindre les bacs ! The Last of Us est donc passé gold près de 2 mois avant sa sortie programmée au 2 septembre prochain (uniquement sur PS5). Malgré cette avance sur le calendrier, Anthony Vaccaro, l’un des lead-artist de Naughty Dogs, a tenu à préciser que le développement du jeu s’est fait sans pression : « C’est la première fois en 13 ans de carrière, tous studios confondus, que je n’ai pas eu besoin de cruncher pour terminer un jeu. Ça fait du bien, vraiment du bien. Surtout en atteignant le meme niveau de qualité que TLOU2. Il y a encore du travail à faire, mais je suis fier des grands changements effectués jusqu’à présent pour rendre le studio plus sain ».

Au passage, Vacaro précise que le développement du remake a vraiment commencé lorsque le projet est passé chez Naughty Dogs. Pour rappel, ce projet de remake avait été initié par le Visual Arts Sony Group (VASG).