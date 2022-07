OnePlus 7/Pro et 7T/Pro : première bêta pour Android 12

La version finale d’Android 13 n’est plus très loin, mais OnePlus a décidé de proposer la première bêta… d’Android 12 sur les OnePlus 7/7 Pro et 7T/7T Pro avec la surcouche OxygenOS 12.

La bêta d’Android 12 peut maintenant être installée sur les OnePlus 7 et 7 Pro et OnePlus 7T/7T Pro. La mise à jour qui divise ressemble de manière frappante à la surcouche d’Oppo, malgré les remarques de OnePlus selon lesquelles la plateforme unifiée entre OxygenOS et ColorOS ne verrait finalement pas le jour.

Visuellement, vous aurez du mal à faire la différence entre OxygenOS 12 sur les différents OnePlus 7 et ColorOS ou Realme UI sur les smartphones Oppo et Realme. Cependant, une nouvelle mise à jour logicielle est importante et Android 12 offre un certain nombre d’améliorations au système d’exploitation de base qui amélioreront sans aucun doute l’expérience quotidienne que vous aurez avec l’un des OnePlus 7.

Il y a un point à prendre en compte : il faut que votre OnePlus 7 ait OxygenOS 11.0.71 ou 11.0.8.1 avant d’installer la bêta d’Android 12 (OxygenOS 12). C’est une étape nécessaire. Si c’est déjà le cas, alors vous pouvez procéder à l’installation.

OnePlus ne dit pas encore quand la version stable d’Android 12 sera disponible au téléchargement pour tous ceux qui ont le OnePlus 7 ou l’une de ses variantes.