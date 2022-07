The Matrix Awakens : la démo de l’Unreal Engine 5 va disparaitre dans quelques jours

Il faut faire vite si vous voulez récupérer The Matrix Awakens, à savoir la démo du moteur Unreal Engine 5. Elle ne sera plus proposée au téléchargement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S à compter du 9 juillet.

Ceux qui ont ajouté la démo technique à leur bibliothèque sur PlayStation 5 ou Xbox Series X/S pourront toujours la lancer et s’amuser avec l’expérience après la date de retrait. Voici ce que le site officiel a à dire à ce sujet :

Vous n’avez pas encore exploré The Matrix Awakens : une expérience Unreal Engine 5 ? Il est encore temps ! La démo technique UE5 ne sera disponible en magasin que jusqu’au 9 juillet. Téléchargez-la avant cette date et vous pourrez toujours accéder à la démo — ou la retélécharger si vous l’avez supprimée de votre console.

The Matrix Awakens a été annoncée et mis en ligne le même soir lors des Game Awards de 2021. La démo d’Epic Games, alimentée par l’Unreal Engine 5, met en scène Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), qui présentent l’impressionnant moteur graphique et l’aspect proche de la réalité de ses images. Le jeu comprend une fusillade en voiture dans une ville. La démo vous permet ensuite de parcourir la grande ville et de modifier des éléments tels que l’heure de la journée ou les embouteillages afin de montrer ce dont l’Unreal Engine 5 est capable.

Il s’agit d’une très bonne vitrine pour l’avenir des jeux vidéo, alors si vous ne l’avez pas encore téléchargée, vous pouvez y jeter un coup d’œil. Et bien sûr, c’est gratuit.