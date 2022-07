Free annonce la fin de son service fax pour cette année

Free fait savoir que son service fax ne sera plus disponible à compter du 31 novembre 2022. Les abonnés Freebox ont reçu un e-mail leur annonçant la nouvelle.

« Vous bénéficiez d’une offre Freebox et nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous informons que nos services évoluent et, dans ce cadre, le service Fax de votre Freebox s’arrêtera le 30/11/2022 », indique Free. Le fournisseur d’accès invite les abonnés Freebox à découvrir tous les autres services de téléphonie disponibles (double appel, filtrage des appels, transfert d’appels…) sur l’espace client.

Free ne rentre pas dans les détails concernant l’arrêt. Mais on peut se douter que cela est lié au faible nombre de personnes qui utilisent encore le service en 2022. Ou bien le groupe a estimé qu’il s’agissait d’un système réellement ancien, n’ayant plus réellement sa place à notre époque, notamment parce qu’il existe les e-mails et d’autres moyens de communications nettement plus modernes.

L’envoi d’un fax se fait depuis le site de Free (jusqu’au 31 novembre 2022 donc). Il suffit pour cela de mettre le numéro du destinataire, choisir le fichier à envoyer et activer/désactiver des options (masquer le numéro appelant et recevoir un rapport de transmission par e-mail). Les fax sont conservés environ une semaine, indique l’opérateur.