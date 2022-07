Spider-Man No Way Home : la version longue a maintenant une date de sortie française

La version longue de Spider-Man: No Way Home, qui a pour nom The More Fun Stuff Version, a une date de sortie française et ce sera le 7 septembre 2022 au cinéma. Jusqu’à présent, seule la date aux États-Unis avait été communiquée (2 septembre).

L’annonce originale de cette version longue pour Spider-Man: No Way Home a eu lieu en juin dernier. Marvel a indiqué que The More Fun Stuff Version célébrera les 60 ans du personnage de la bande dessinée Spider-Man, ainsi que les deux dernières décennies de films de l’Homme-araignée sur grand écran. Mais le studio ne dévoile aucune information sur le contenu supplémentaire que les spectateurs pourront retrouver.

Le film sorti en décembre dernier au cinéma a eu une durée de 2 heures et 30 minutes. Et si l’on en croit quelques bruits de couloirs, le contenu supplémentaire fera 15 minutes. Mais Marvel n’a jamais confirmé publiquement cette information.

Spider-Man: No Way Home a été un succès au cinéma avec 1,90 milliard de dollars générés au box-office. On peut se douter que la barre des 2 milliards de dollars va être atteinte grâce à The More Fun Stuff Version. Ce serait ainsi le troisième film de l’univers Marvel à y arriver, les précédents étant Avengers: Infinity War (2,05 milliards de dollars) et Avengers: Endgame (2,80 milliards de dollars). En France, le film a attiré 7,32 millions de spectateurs.