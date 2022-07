Twitter poursuit l’Inde pour contester l’ordre gouvernemental de blocage de contenu

Twitter conteste devant la justice les ordres du gouvernement de l’Inde visant à bloquer du contenu sur son réseau social. Une plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Bangalore.

Twitter estime que la base sur laquelle de multiples comptes et contenus ont été signalés par l’Inde est soit excessivement large et arbitraire, soit disproportionnée, a rapporté le New York Times. Pour le réseau social, le ministère n’a pas réussi à prouver que certains des contenus qu’il souhaite voir retirés violent les règles.

Ces dernières années, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi a cherché à exercer un contrôle accru sur le contenu des réseaux sociaux en Inde, où Twitter compte plus de 20 millions d’utilisateurs. En 2021, tandis qu’avaient lieu d’énormes manifestations anti-gouvernementales menées par les agriculteurs en Inde, Twitter a reçu l’ordre de supprimer des dizaines de comptes qui soutenaient ces manifestations. Mais l’entreprise américaine les a rétablis peu après, provoquant la colère du gouvernement.

Le pays a accusé Twitter d’ignorer délibérément ses nouvelles règles encadrant le numérique — dont les critiques craignent qu’elles ne soient utilisées pour faire taire les dissidents — entrées en vigueur en mai 2021. Peu avant, le gouvernement avait ordonné à Twitter et à Facebook de supprimer des dizaines de messages critiquant la gestion de la pandémie du Covid-19 par Narendra Modi.